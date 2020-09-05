الغانمي يعد العراقيين بـ"نتائج إيجابية" في عمليات ضبط الأسلحة غير المرخصة

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، أن فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون واجب وطني، فيما وعد العراقيين بـ"نتائج إيجابية" في عمليات ضبط الأسلحة غير المرخصة.

وقال الغانمي في بيان، إن "فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون هو واجب وطني لن نحيد عنه، وما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استباقية لإلقاء القبض على المطلوبين وضبط الأسلحة غير المرخصة ستكون لها نتائج إيجابية في الشارع العراقي".

وأضاف الغانمي أن "تعاون المواطنين مع القوات الأمنية يبشر بالخير لترسيخ الأمان والسلام".