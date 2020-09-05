معالجة عبوة ناسفة اسفل عجلة مواطن في ميسان

اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، السبت، عن معالجة عبوة ناسفة كانت موضوعة اسفل عجلة احد المواطنين.

وقالت المديرية في بيان "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بوجود جسم غريب اسفل عجلة احد المواطنين في محافظة ميسان حي الحسين وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث".

واوضحت، "بعد اجراء الكشف تبين وجود عبوة ناسفة محلية الصنع وضعت اسفل عجلة احد المواطنين، وتم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".