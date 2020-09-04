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الصحة تعلن تسجيل 5036 اصابة جديدة بفيروس كورنا


أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، الموقف الوبائي للاصابات بفيروس كرونا بتسجيل 5036 اصابة جديدة بالفيروس و85 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان "تم فحص ( 23802) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1694285)".

وأوضحت الوزارة، أنه تم "تسجيل (3611) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 526

بغداد / الكرخ 360

مدينة الطب 97

النجف الأشرف 222

السليمانية 101

أربيل 222

كربلاء 233

كركوك 219

ديالى 133

واسط 53

البصرة 414

ميسان 148

بابل 64

الديوانية 124

ذي قار 210

الأنبار 35

المثنى 176

نينوى 120

صلاح الدين 154".

وتابعت، "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 5036 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 517

بغداد الكرخ 855

مدينة الطب 269

النجف 178

السليمانية 164

أربيل 160

دهوك 273

كربلاء 243

كركوك 180

ديالى 85

واسط 366

البصرة 349

ميسان 160

بابل 90

الديوانية 239

ذي قار 245

الأنبار 31

المثنى 181

نينوى 315

صلاح الدين 136".

ونوهت الى أن "الوفيات 84 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 5

بغداد الكرخ 2

مدينة الطب 2

النجف 3

السليمانية 16

أربيل 6

دهوك 3

كربلاء 2

كركوك 5

ديالى 1

واسط 7

البصرة 6

ميسان 2

بابل 3

الديوانية 6

ذي قار 5

المثنى 2

نينوى 8".

واشارت الى أن "مجموع الشفاء : 191368 ( نسبة الشفاء 76.0 %)

مجموع الأصابات : 252075

الحالات الكلية تحت العلاج : 53348

الراقدون في العناية المركزة: 495

مجموع الوفيات: 7359".

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