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الحشد الشعبي يعلن انتهاء اكذوبة” الافتاء الشرعي” لداعش في 3 محافظات


اكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الجمعة، انتهاء اكذوبة الافتاء الشرعي لتنظيم داعش في 3 محافظات.

وقال الحسيني في حديث صحفي ،ان” ما يسمى بالافتاء الشرعي في داعش هي مجرد اكذوبة لغسل الادمغة في محاولة لاعطاء الشرعية لجرائمهم البشعة بحق الابرياء مؤكدا بان كل من تبوء منصب الافتاء الشرعي في التنظيم هم بالاساس ذو تاريخ اسود من انتهاكات خلقية وينتمون الى عوائل ذات تاريخ اسود في الانحراف”.

واضاف الحسيني،ان” الجهد الاستخباري للحشد الشعبي وبقية التشكيلات الامنية وعملياتها النوعية اسهمت في انهاء ملف الاقتاء الشرعي في داعش وقتل واعتقال جميع قياداته التي تمثل صورة بشعة للتنظيم نظرا لما اقترته من جرائم كبير بحق الابرياء من خلال فتاوي مضللة”.

ويعد الافتاء الشرعي من المناصب المهمة في هيكيلة داعش واغلب من تبوها هم من العرب والاجانب.

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الحشد الشعبي يعلن انتهاء اكذوبة” الافتاء الشرعي” لداعش في 3 محافظات
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