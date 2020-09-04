خبير اقتصادي: اميركا تهيمن على ملف الطاقة وتواصل حرمات العراق من الكهرباء

رأى الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، ان اميركا هيمنت بشكل كبير على ملف الطاقة في العراق، وحققت مرادها بالزام العراق بالتعاقد مع شركاتها مجددا، رغم فشل تلك الشركات في تأدية ماعليها من التزامات.

وقال التميمي في حديث صحفي ان “شركة جنيرال الكتريك، لم تقدم للعراق مايحتاجه من طاقة وتطوير للشبكات، في وقت رفض معظم النواب في البرلمان استمرار عمل هذه الشركة”.

وأضاف ان “اميركا قد الزمت العراق بابرام عقود جديدة مع هذه الشركة، رغم ماصرفه العراق من مبالغ تجاوزت الـ 60 مليار دينار على مشاريع الطاقة، من دون تطور يذكر”.

وبين ان “الهيمنة الأميركية على ملف الطاقة العراق مازال قائما، وبالتالي فأن الشعب سيكون محروما من الكهرباء طيلة السنوات المقبلة، إضافة الى ان الحكومة يجب عليها ان تدفع مابذمتها من مبالغ للإدارة الأميركية بفعل العقود التي ابرمتها مع شركاتها، وهو ماسيجعل العراق مكبلا بالديون خلال السنوات المقبلة”.