صادقون: مستشار الكاظمي يعاني من “احباط نفسي” والحكومة ملزمة بتنفيذ قرارات البرلمان

بين النائب عن كتلة الصادقون النيابية، محمد كريم، ان الحكومة ملزمة بتنفيذ قرارات البرلمان، لافتا الى ان مستشار الكاظمي يعاني من الإحباط والارهاصات النفسية بتصريحاته بشأن عدم الزام الحكومة بإخراج القوات الأميركية.

وقال كريم في حديث صحفي ان “قرارات مجلس النواب ملزمة للحكومة، ولعل مستشار رئيس الوزراء هشام داود لم يدرك ذلك، واكد على ذلك رئيس الوزراء بنفسه خلال لقاءاته مع الكتل السياسية والمؤتمرات الصحفية”.

وأضاف ان “الكاظمي اكد في اكثر من مناسبة انه عازم على تطبيق قرار البرلمان بشأن الخروج الأميركي من العراق”.

وبين ان “من غير الملائم خروج مستشار رئيس الوزراء بتصريح يصير المشاكل في هذا الوقت الحساس ويخلق ازمة جديدة في البلد، الا اذا كانت هناك اجندات تقف خلف هذا التصريح”.

وأوضح ان “المستشار قد يكون مازال يعاني من الإحباط والارهاصات جراء عدم تمريره، عندما قدم مرشحا لمنصب وزير الثقافة، حيث كانت حركات يده بالتعبير عن التصريح غير ملائمة، وبالتالي فأن قرارات البرلمان ملزمة للحكومة”