انتشال ثلاث جثث من نهر دجلة جنوبي بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن انتشال ثلاث جثث من نهر دجلة جنوبي العاصمة بغداد، مشيرة الى ان الأشخاص الثلاثة غرقوا نتيجة حادث سير.

وقالت المديرية في بيان "تمكنت فرق الدفاع المدني انتشال من بين حطام عجلتين الأولى سوناتا اجرة والثانية سمند اجرة في منطقة عويريج جنوب بغداد بعد ان استخدمت فرق انقاذ الدفاع المدني معدات الانقاذ الهيدروليكية من أجهزة القطع والفصل حتى تمكنت من تحرير الجثث واخراجها بصعوبة نتيجة الضرر الجسيم في العجلتين المنكوبتين ليتم تسليم الجثث إلى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة".

وتابعت، أن "سبب الحادث كان نتيجة السرعة وقلة الانتباه"، مؤكدة على "سائقي المركبات بـ"ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية وعدم تجاوز السرعة المحددة لتجنب وقوع الحوادث المرورية التي يذهب ضحيتها الابرياء من المواطنين".