الانبار: تدمير 3 أنفاق سرية وابطال مفعول اسلحة متنوعة بحملة اسود الجزيرة

افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الاحد، بان القوات الامنية تمكنت من تدمير 3 انفاق سرية لعصابات داعش الاجرامية بحملة اسود الجزيرة.

وقال العبيدي في حديث صحفي إن “القوات الامنية وبإسناد جوي من قبل طيران الجيش شرعت ومن محاور مختلفة بعملية تطهير منطقة الشعباني المحصورة بين صحراء محافظتي الانبار والموصل، ضمن حملة اسود الجزيرة الامنية تمكنت خلالها تدمير 3 انفاق سرية لعصابات داعش تستخدمها لخزن اسلحتها”.

وأضاف، أن “القوات تمكنت ايضا من ابطال مفعول العديد من الاسلحة غير المنفلقة فضلا عن الاستيلاء على اسلحة متنوعة”، موضحا ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اقتحام تلك المناطق وتدمير الانفاق والاستيلاء على الاسلحة وابطالها مفعولها”.

يشار الى ان قيادة العمليات المشتركة اطلقت “صباح اليوم الاحد” حملة اسود الجزيرة الامنية للتطهير المناطق الصحراوية غربي الانبار وصولا الى حدود محافظتي الموصل وصلاح الدين