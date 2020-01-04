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تقرير مصور للتشييع المهيب للشهيدين المجاهدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني وبقية الشهداء الذين سقطوا بالضربة الامريكية الغادرة
علي محسن راضي
84
2020-01-04
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تقرير مصور للتشييع المهيب للشهيدين المجاهدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني وبقية الشهداء الذين سقطوا بالضربة الامريكية الغادرة
بالفيديو .... المشيعون للشهيد ابو َمهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني يعلنون دعمهم لعادل عبد المهدي
الشيخ جلال الدين الصغير يشارك في تشييع الشهيد القائد ابو مهدي المهندس والشهيد القائد الحاج قاسم شليماني
وصول جثامين القائدين ابو مهدي المهندس ورفيقه الحاج قاسم سليماني وبقية الشهداء الى منطقة ما بين الحرمين بكربلاء
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