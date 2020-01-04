الحشد الشعبي: القصف الامريكي شمال بغداد استهدف رتلا للطبابة

نفى الحشد الشعبي، اغتيال شخصيات تداولتها وسائل اعلام جراء ‏قصف امريكي استهدف عجلات شمال بغداد، مشيرا الى أن القصف ‏استهدف رتلا لطبابة الحشد. ‏

وقال الحشد في بيان ، "ننفي ‏استشهاد القادة الذين تم تداول اسمائهم شبل الزيدي ، حامد ‏الجزائري، رائد الكروي على مواقع التواصل الاجتماعي و بعض ‏الفضائيات التي تداولت نبأ استهدافهم في التاجي"‏‎.‎

واوضح بيان الحشد، أن "المصادر الأولية تؤكد ان الغارة استهدفت ‏رتلاً لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي في بغداد"‏‎.‎

ودعا إعلام الحشد "بتقصي المعلومة واعتمادها من مصادرها ‏الرسمية دون السماح للإعلام المضلل بتمرير اخبار كاذبة هدفها ‏زعزعة استقرار البلد".‏