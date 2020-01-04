الحشد الشعبي: القصف الامريكي شمال بغداد استهدف رتلا للطبابة

نفى الحشد الشعبي، اغتيال شخصيات تداولتها وسائل اعلام جراء قصف امريكي استهدف عجلات شمال بغداد، مشيرا الى أن القصف استهدف رتلا لطبابة الحشد.
وقال الحشد في بيان ، "ننفي استشهاد القادة الذين تم تداول اسمائهم شبل الزيدي ، حامد الجزائري، رائد الكروي على مواقع التواصل الاجتماعي و بعض الفضائيات التي تداولت نبأ استهدافهم في التاجي".
واوضح بيان الحشد، أن "المصادر الأولية تؤكد ان الغارة استهدفت رتلاً لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي في بغداد".
ودعا إعلام الحشد "بتقصي المعلومة واعتمادها من مصادرها الرسمية دون السماح للإعلام المضلل بتمرير اخبار كاذبة هدفها زعزعة استقرار البلد".
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