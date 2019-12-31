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بالفيديو :: لحظة اقتحام بوابة السفارة الأمريكية في بغداد من قبل مئات المشيعين، وقيام القوات الامريكية بإطلاق القنابل عليهم، وسقوط عشرات المصابين.
علي محسن راضي
28
2019-12-31
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بالفيديو :: لحظة اقتحام بوابة السفارة الأمريكية في بغداد من قبل مئات المشيعين، وقيام القوات الامريكية بإطلاق القنابل عليهم، وسقوط عشرات المصابين.
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