بعد ان احرق مراكزه التجارية وابعاده لمدة عام .... مقتدى الصدر يعيد كاظم العيساوي ويعينه مستشارا للامور الامنية والعسكرية

اعاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعاون السابق كاظم الجابري الى صفوف التيار وتعيينه معاونا خاصا ومستشارا للامور الامنية والعسكرية.

وقال الصدر في بيان له نشرته بالنيابية صفحة "صالح محمد العراقي" على الفيسبوك "بعد ان تبين لي الحق.. وانه لازال على نهج ابينا الصدر (قدس) وانه لن يحيد عن ذلك، كما وانه لازال على العهد باخلاصه لآل الصدر وفي خدمتهم ويحافظ على سمعتهم بتصرفاته الصالحة، لذلك يعين جناب الاخ كاظم العيساوي رعاه الله تعالى معاونا خاصا ومستشارا لنا في الامور الامنية والعسكرية مشكورا".

يشار الى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد ارسل مجموعة من مريديه لحرق المراكز التجارية التابعة لكاظم الجابري كالمولات التجارية والمنتجعات التي انشأها من اموال لا يعرف مصدرها بحسب الصدر داعيا اياه الى عدم استغلال اسم ال الصدر في عقد الصفقات التجارية والاعتكاف لمدة عام والتبرع بكل امواله لعوائل الشهداء ومنعه من الذهاب الى دول اجنبية الا لضرورات قصوى يحددها الصدر