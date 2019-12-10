بعد شارع الرشيد .... الشورجة مهددة بالتدمير على يد المخربين وجماعة الجوكر

افاد مصدر صحفي ان القوات الامنية طردت مجموعة من المخربين وجماعة الجوكر بعد ان تقدموا الى الشورجة احد اكبر الاسواق بغداد التجارية .

واوضح المصدر ان مجموعة من المخربين دخلت بداية منطقة الشورجة من جهة ساحة الوثبة من اجل التخربيب والحرق مثلما حصل لشارع الرشيد حيث احرقوا البنايات والمحلات فيه الا ان القوات الامنية تصدت لهم واطلقت الغازات المسيلة للدموع

مشيرا الى ان القوات الامنية ارغمت المخربين الى الرجوع الى ساحة الوثبة مرة اخرى وتم قطع التيار الكهربائي عنها مؤكدا ان الوضع لحد الان تحت السيطرة