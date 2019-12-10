الكشف عن احد المندسين في التظاهرات و المحرضين على احداث السنك وساحة الخلاني في بغداد

حصلت وكالة انباء براثا على مجموعة من المحادثات بين طرفين قاما بالفوضى والقتل خلال احداث السنك وساحة الخلاني في بغداد يوم الجمعة الماضي ,

وتبين المحادثات بين احد المتواجدين في مراب السنك وهو مسؤول المجاميع الفوضوية والاجرامية في مراب السنك والمنطقة المحيطة وبين المدعو عامر عبد المجيد السعدون مسؤول التجمعات الفوضية والاجرامية المنتمية لحزب البعث الصدامي المقبور وهو نجل عبد المجيد السعدون القيادي في حزب البعث الكافر ويعيش في تركيا حاليا .

وتبين المحادثة ان المجرم عامر السعدون كان على علم مسبق باحداث السنك واستغل الاحداث ومجاميعه لقتل وتصفية الابرياء من الشباب المتواجد في تلك المنطقة