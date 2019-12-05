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اتباع المرجعية الدينية العليا يجهزون لتظاهرة موحدة حاشدة من كل المحافظات ظهر يوم غد


افاد منشور صادر عن مجموعة من اتباع المرجعية الدينية العليا ان تظاهرة موحدة حاشدة من كل المحافظات ستنطلق يوم غد الجمعة 

وقال المنشور الذي اطلعت عليه وكالة انباء براثا ان التظاهرة الموحدة ستنطلق في تمام الساعة 1:30 ظهراً قرب مستشفى الجملة العصبية ( في باب الشرقي ) باتجاه ساحة التحرير . 

واضاف المنشور ان الشعار الذي سيرفع هو #سلميه_لاتخريبيه ولسنا مسؤولين عن أي جهة أخرى ترفع نفس الشعار فيرجى الانتباه .

مؤكدا ان المسيرات التي تحصل قبل أو بعد مسيرتنا لاعلاقة لنا بها ولكل جهة الحق بالنزول الى الشارع بعنوانها الخاص و ( الصريح ) واشار ايضا يمنع منعاً باتاً حمل أي لافتة أو ترديد أي شعار يروج لحزب أو تيار أو جهة حكومية ومن يقوم بذلك سيتم طرده من المسيرة . 

وتابع المنشور قائلا شبابنا الاعزاء من باب العرفان والشكر للنخب الأكاديمية وشيوخ العشائر وخدمة العتبات المقدسة والمواكب الحسينية الذين استجابوا للدعوة سيتم تقديمهم على بقية شبابنا في المسيرة وسنشكل طوق بشري من حولهم . 

كما ان تنظيم مجاميع المسيرة يوزع على كروبات المحافظات بحسب الترتيب المسبق . محذرا ان أية جهة اعلامية تحاول تجيير المسيرة لمصالح خاصة سيتم طردها بدون إحراج كما يمنع منعاً باتاً الخروج من ساحة التحرير أو الاقتراب من أي مكان خارج الإتفاق والتنسيق في أي حال من الأحوال . 

واشار المنشور ستكون هناك منصة خاصة لقراءة البيان الختامي للمسيرة من خلال المكبرات المتنقله مع المسيرة . 

مذكرا أن الشعار هو سلمية لاتخريبية ، فيجب المحافظة على أعلى درجات الهدوء لنوصل رسالة للفاسدين أننا شعب واحد لن تفرقه ألاعيبكم . 

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