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تقرير مصور يبين مدى الاضرار التي لحقت بمجمع شهيد المحراب قدس سره في النجف من قبل المجرمين المخربين


تنشر وكالة انباء براثا صور تبين مدى الاضرار الجسيمة التي لحقت بمجمع شهيد المحراب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره , حيث قام المخربون من اتباع الجوكر الامريكي خلال الايام الماضية برمي الزجاجات الحارقة المولوتوف على المجمع مدعين ان هناك مختطفين داخل المجمع

وقد ثبت زيف ادعاءهم من خلال قيام مفوضية حقوق الانسان بزيارة المجمع والتجول فيه لاكثر من ساعتين ووجدوا كل ما قيل ما هي الا اكاذيب روجها البعثيون الانجاس ومن وراءهم من ال سعود واتباع الجوكر الامريكي 

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تقرير مصور يبين مدى الاضرار التي لحقت بمجمع شهيد المحراب قدس سره في النجف من قبل المجرمين المخربين
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