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في احدى سقطاته .... الخرف بايدن يدعي انه التقى مؤخرا الرئيس الفرنسي الذي توفي منذ 30 عاماً!


في اخر سقطات الرئيس الامريكي جو بايدن التي تدل على اصابته بالخرف وعدم ادراك ما يقوله حيث قال انه التقى مؤخرا الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي توفي قبل 30 عاما 

وفي كلمة له أمام حشد من الناس في لاس فيغاس، حذر بايدن من "مخاطر رئاسة سلفه دونالد ترامب الثانية المحتملة، حيث كان يهدف إلى تعزيز الحماس قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي ،اليوم الثلاثاء، في نيفادا".

وروى بايدن قصة رواها مرات عديدة خلال فترة رئاسته، عن لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" خلال اجتماع مجموعة السبع في إنجلترا، بعد بضعة أشهر من تولي بايدن السلطة في البيت الأبيض.

ويتذكر بايدن قائلا: "جلست وقلت لقد عادت أمريكا. ونظر إلي ميتران من ألمانيا أعني من فرنسا وقال...". وبدا أن بايدن سرح في أفكاره قبل أن يجمعها لينهي الجملة قائلا: "حسنا، لكم من الوقت ستعود؟".

وتابع بايدن قائلا إن: "المستشار الألماني سأله كيف سيكون رد فعله ، وبالتالي الولايات المتحدة  إذا اقتحم آلاف الأشخاص، افتراضيا، مجلس العموم البريطاني وقتلوا اثنين من ضباط الشرطة البريطانية، لوقف انتخاب رئيس الوزراء".

يذكر أن فرانسوا ميتران كان رئيس فرنسا بين عامي 1981 و1995. وتوفي في عام 1996.

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في احدى سقطاته .... الخرف بايدن يدعي انه التقى مؤخرا الرئيس الفرنسي الذي توفي منذ 30 عاماً!
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