واشنطن تعترف باصابة 232 جندياً امريكياً منذ بداية حرب ايران ومحللون يقولون ان العدد اكثر من ذلك

افاد مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، بإصابة 232 جنديًا أمريكيًا منذ بداية الحرب مع إيران.

وأضاف المسؤول أن "معظم الإصابات بين الجنود الأمريكيين هي رضوض دماغية"، مبينًا أن"207 مصابين من الجنود عادوا إلى الخدمة و10 ضمن فئة الإصابات الخطيرة".

ولكن محللون يقولون ان الارقام المنشورة غير صحيحة لان عدد القتلى والجرحى اكثر بكثير من المعلن مستندين الى بيانات الحرس الثوري الايراني الذي تحدث انه في احدى الهجمات على القواعد العسكرية في البحرين قتل 600 عسكري امريكي واصيب اخرين بجروح مختلفة بالاضافة الى مقتل 80 عسكري امريكي في احدى القواعد الامريكية في ابو ظبي