الامام الخامنئي : : أعطيناها 20ـ 25 سنة.. لكن إسرائيل تستعجل أمر زوالها

قال قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي اليوم الثلاثاء إن إسرائيل "على عجلة من أجل زوالها".

وخلال استقباله جمع من كبار مسؤولي إيران بما يشمل رؤساء السلطات الثلاث في طهران، أوضح سماحته قائلا: "المسؤولون الصهاينة أنفسهم يحذرون على نحو متواصل ومتتال من أن انهيار الكيان وشيك".

وأضاف سماحته : "نحن قلنا إنكم لن تشهدوا السنوات العشرين أو الخمس والعشرين المقبلة، لكنهم استعجلوا ويريدون الزوال أسرع".

وعلى الصعيد الوطني، قال سماحة السيد الخامنئي: "يتعين على المؤسسات والقطاعات المختلفة في إيران، أن تضع نصب أولوياتها شعار العام الجديد، وتسخر جل طاقاتها وعزمها طوال العام من أجل تطبيقه".

وأردف سماحته : "إن تحديد الشعارات الاقتصادية سنويا، لا يعني تجاهل القضايا الثقافية والاجتماعية في البلاد، بل هو بهدف معالجة اثار الثغرات الاقتصادية السائدة على ثقافة المجتمع"، مؤكدا أن "إشراك المواطنين من ضرورات تحقيق شعار كبح التضخم ونمو الإنتاج، وأن تحقيق المساهمة العملانية للشعب يضمن نمو الانتاج في البلاد.