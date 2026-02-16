محكمة الكرخ تكمل استجواب اكثر من 500 ارهابي داعشي نُقل من سوريا للعراق

اكملت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 عنصر من عناصر داعش الارهابي الذين نقلوا من سوريا الى العراق، فيما تم فرز 157 حدثاً ممن هم دون سن ال 18 عاماً.

وذكر بيان للقضاء، ان "رئيس محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، خالد المشهداني، اجرى رفقة قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ، علي حسين جفات، زيارة ميدانية لموقع التحقيق المخصص لمتهمي كيان داعش الإرهابي المنقولين من السجون السورية إلى العراق، لمتابعة سير الإجراءات القانونية والتحقيقية".

وأكملت "محكمة تحقيق الكرخ الأولى الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 متهم حتى الآن، فيما تم فرز 157 حدثاً ممن هم دون سن ال 18 عاماً، حيث تقرر إحالة أوراقهم التحقيقية إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ، وإيداعهم في دور تأهيل الأحداث لضمان التعامل معهم وفق المعايير القانونية والإنسانية الخاصة بهم".

ويذكر أن العدد الإجمالي للمتهمين وصل إلى 5704 متهمين ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة.