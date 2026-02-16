الشيخ همام حمودي يدعو لحماية مصالح الشعب وانهاء حالة الانسداد السياسي

دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم الاثنين، اﻟﻰ حماية مصالح الشعب وانهاء حالة الانسداد السياسي.

وقال المكتب الاعلامي للشيخ حمودي في بيان ان "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي استقبل وفد الكتلة النيابية لائتلاف الاعمار والتمنية برئاسة النائب بهاء الأعرجي"،

مبينا انه "تم بحث اتجاهات الحراك السياسي لإكمال تشكيل بقية السلطات، واهمية حفظ وحدة الموقف داخل الإطار، ودور البرلمان في حماية مصالح الشعب من أي تداعيات محتملة".

واكد الشيخ حمودي على "مسؤولية نواب الشعب في تبني مواقف حكيمة وشجاعة لفرض الإرادة الوطنية الحرة وإنهاء حالة الإنسداد السياسي بأسرع وقت، وضمان انتقال سلس وآمن للسلطة وفق اولوية المصالح العليا وطبيعة التحديات"، محذراً من "عواقب تعطيل انسيابية عمل أجهزة الدولة ومصالح الشعب، خاصة في ظل التحديات الخطيرة المتربصة بالمنطقة".

وشدد على "أهمية تعزيز حالة الانسجام داخل الإطار وتحويلها الى فرص لتعزيز الاستقرار وخدمة المواطن وتلبية مطالبه وتعزيز ثقته بان المرحلة القادمة ستكون منعطفاً للتصحيح والتغيير والنهوض بواقع البلد".