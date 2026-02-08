القوات الأمنية ترفع لافتات "التعرفة الجمركية" في بغداد لعدم وجود موافقات أصولية

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن القوات الأمنية باشرت بحملة لرفع جميع اللافتات الاحتجاجية المتعلقة بقرار رفع التعرفة الجمركية في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر إن "القوات الأمنية أقدمت على رفع جميع اللافتات الخاصة بالاحتجاج على ارتفاع التعرفة الجمركية من الشوارع والساحات العامة"، مبيناً أن "هذا الإجراء جاء لعدم وجود أي موافقات أصولية مسبقة من قبل قيادة العمليات بخصوص وضع تلك اللافتات".

ويأتي هذا التحرك تزامناً مع تظاهرات وإغلاق لبعض المحال التجارية في مناطق متفرقة من بغداد، احتجاجاً على بدء تطبيق نظام "أسيكودا" والتعرفة الجمركية الجديدة.