محكمة جنايات نينوى: الإعدام بحق طبيب حرق زوجته في الموصل

أصدرت محكمة جنايات نينوى، اليوم الاحد، حكماً بالإعدام بحق طبيب حرق زوجته في الموصل، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "محكمة جنايات نينوى، أصدرت حكماً بالاعدام بحق المدان (إسماعيل عطية كرجي)، الذي يعمل طبيباً، عن جريمة قتل زوجته الطبيبة (إسراء عزام سليمان) بعد حرقها داخل سيارتها في مدينة الموصل".

كما اضاف البيان أن "الجاني أقدم في منتصف شهر كانون الأول من عام 2025 على سكب مادة البنزين على زوجته وهي داخل سيارتها، ثم أضرم النار فيها عمداً، ورغم محاولات إنقاذها، فارقت المجنى عليها الحياة مطلع شهر كانون الثاني من العام الجاري 2026 متأثرة بحروق بليغة غطت معظم أنحاء جسدها". واوضح،أن "الحكم بحق المدان صدر استناداً لأحكام المادة 406 / 1/ أ – ج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".