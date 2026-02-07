النزاهة تضبط مبتزاً في البلدية أقدم على مساومة مواطن وأخذ مبالغ مالية في ذي قار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت ( 7 شباط 2026 )، عن ضبط مُوظَّفٍ يعمل في إحدى دوائر البلديَّة في مُحافظة ذي قار مُتلبّساً بالرشوة بالجرم المشهود.

وذكرت الهيئة في بيان أن "ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، وبالاستناد إلى مذكرة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في المحافظة، تمكنت من نصب كمين محكم أسفر عن ضبط موظف في مديرية بلدية سوق الشيوخ".

وأضافت أن "المتهم أقدم على ابتزاز أحد المواطنين وطلب رشوة مقدارها ثلاثة ملايين دينار مقابل عدم مطالبته بإزالة داره، رغم كون الدار طابو صرف وغير متجاوزة".

وأشارت الهيئة إلى أن"«المتهم ضُبط متلبسًا بالجرم المشهود أثناء تسلمه جزءًا من مبلغ الرشوة المتفق عليه، بعد استغلاله موقعه الوظيفي في شعبة التجاوزات في المديرية لتحقيق منفعة شخصية خلافًا للقانون".

ولفتت إلى أنه "تم عرض المتهم، رفقة محضر ضبط أصولي، أمام قاضي التحقيق الخفر، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة".