الأمن الوطني يكشف هوية الإرهابي الذي فجّر نفسه في بالأنبار

كشف مصدر أمني، اليوم السبت ( 7 شباط 2026 )، عن هوية الإرهابي الذي فجّر نفسه داخل أحد المنازل في قرية الخصيم شمال قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، بعد محاصرته من قبل قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني.

وقال المصدر إن "المؤشرات والمعلومات الاستخبارية التي جرى التوصل إليها خلال الساعات الماضية أكدت أن الإرهابي الذي فجّر نفسه بحزام ناسف أثناء محاولة قوة من الأمن الوطني اعتقاله داخل أحد المنازل في قرية الخصيم، يُدعى علي خليل، وهو عنصر ضمن ما يُعرف باللجنة الأمنية التابعة لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن "مرافق الإرهابي قُتل خلال اشتباك مسلح مع مفارز الأمن الوطني، فيما أُصيب اثنان من منتسبي الجهاز بجروح متوسطة جراء شظايا الحزام الناسف".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية اعتقلت ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص للاشتباه بعلاقتهم بالإرهابيين الذين قُتلوا، وهم رهن الاحتجاز حالياً لاستكمال التحقيقات".

ولفت إلى أن "الوصول إلى هذا الوكر جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة قبل أيام عن نشاط مشبوه في المنطقة، جرى تدقيقها ومقاطعتها مع مصادر أخرى، ما دفع جهاز الأمن الوطني للتحرك بشكل مباشر ومحاصرة المنزل"، مؤكداً أن "سلسلة من الإجراءات والتحقيقات ستُتخذ لمعرفة طبيعة نشاط الخلية والجهات التي كانت توفر لها الدعم اللوجستي".

وامس الجمعة ( 6 شباط 2026 )،أعلن جهاز الأمن الوطني عن مقتل ما يُسمى بـ"أمني الأنبار" واثنين من مرافقيه ضمن تنظيم داعش الإرهابي داخل المحافظة، موضحاً في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنّ "مفارز الجهاز، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من محاصرة مضافة إرهابية تضم ما يُسمى بـ(أمني الأنبار) واثنين من مرافقيه، قبل أن يُقدم الإرهابيون على تفجير أنفسهم أثناء عملية المحاصرة"، مشيراً إلى أنّه "سيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق".