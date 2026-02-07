الأخبار

الأمن الوطني يكشف هوية الإرهابي الذي فجّر نفسه في بالأنبار


كشف مصدر أمني، اليوم السبت ( 7 شباط 2026 )، عن هوية الإرهابي الذي فجّر نفسه داخل أحد المنازل في قرية الخصيم شمال قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، بعد محاصرته من قبل قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني.

وقال المصدر إن "المؤشرات والمعلومات الاستخبارية التي جرى التوصل إليها خلال الساعات الماضية أكدت أن الإرهابي الذي فجّر نفسه بحزام ناسف أثناء محاولة قوة من الأمن الوطني اعتقاله داخل أحد المنازل في قرية الخصيم، يُدعى علي خليل، وهو عنصر ضمن ما يُعرف باللجنة الأمنية التابعة لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن "مرافق الإرهابي قُتل خلال اشتباك مسلح مع مفارز الأمن الوطني، فيما أُصيب اثنان من منتسبي الجهاز بجروح متوسطة جراء شظايا الحزام الناسف".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية اعتقلت ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص للاشتباه بعلاقتهم بالإرهابيين الذين قُتلوا، وهم رهن الاحتجاز حالياً لاستكمال التحقيقات".

ولفت إلى أن "الوصول إلى هذا الوكر جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة قبل أيام عن نشاط مشبوه في المنطقة، جرى تدقيقها ومقاطعتها مع مصادر أخرى، ما دفع جهاز الأمن الوطني للتحرك بشكل مباشر ومحاصرة المنزل"، مؤكداً أن "سلسلة من الإجراءات والتحقيقات ستُتخذ لمعرفة طبيعة نشاط الخلية والجهات التي كانت توفر لها الدعم اللوجستي".

وامس الجمعة ( 6 شباط 2026 )،أعلن جهاز الأمن الوطني عن مقتل ما يُسمى بـ"أمني الأنبار" واثنين من مرافقيه ضمن تنظيم داعش الإرهابي داخل المحافظة، موضحاً في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنّ "مفارز الجهاز، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من محاصرة مضافة إرهابية تضم ما يُسمى بـ(أمني الأنبار) واثنين من مرافقيه، قبل أن يُقدم الإرهابيون على تفجير أنفسهم أثناء عملية المحاصرة"، مشيراً إلى أنّه "سيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفياض: الحشد الشعبي ضمانة لأمن العراق وعزته
نائب يفتح ملف “تمييز امتحاني” ويؤكد: لا حصانة لوزير أو مسؤول أمام الفساد
القبض على أربعة أشخاص ينتحلون صفة عسكرية في ديالى
اصابة خمسة اشخاص بحريق اندلع في منزلهم جنوب الحلة
اعتقال مروج مخدرات ومساعده خلال عملية امنية جنوب الموصل
عمليات بغداد تغلق 10 ساحات غير نظامية لوقوف العجلات في العاصمة
إدارة كركوك تغلق كافة الطرق النيسمية والممرات غير القانونية التي تُستغل لعمليات التهريب
شرطة النجف : القاء القبض على شخصين في حادثة مقهى بيروت
وزير الداخلية يترأس اجتماع مجلس العشائر ويؤكد دعمهم للأجهزة الأمنية
الأمن الوطني يكشف هوية الإرهابي الذي فجّر نفسه في بالأنبار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك