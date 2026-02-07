عمليات بغداد تغلق 10 ساحات غير نظامية لوقوف العجلات في العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت ( 7 شباط 2026 )، عن غلق 10 ساحات غير نظامية لوقوف العجلات، لمخالفتها الشروط والضوابط المعمول بها في عدد من مناطق العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، أن "قيادة عمليات بغداد تواصل، من خلال لجنة متابعة الساحات (الكراجات)، وبإسناد دوائر أمانة بغداد والقطعات الماسكة، تنفيذ واجبات التدقيق والمتابعة، حيث تم غلق عشر ساحات كراجات مخالفة ضمن مناطق متفرقة من العاصمة".

وأضافت أن "هذه الإجراءات تأتي حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع استغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس، واستحصال المبالغ المالية بطرق غير شرعية"، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية لتنظيم عمل الساحات والكراجات داخل بغداد".