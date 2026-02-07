وزير الداخلية يترأس اجتماع مجلس العشائر ويؤكد دعمهم للأجهزة الأمنية

ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت ( 7 شباط 2026 )، الاجتماع الدوري لمجلس العشائر لمناقشة دور العشائر في دعم الأجهزة الأمنية وإنفاذ القانون.

وذكر إعلام الداخلية في بيان أن "المجتمعين بحثوا الدور الذي تقوم به العشائر العراقية الأصيلة في دعم الأجهزة الأمنية ومساندة الحملات التي تنفذها وزارة الداخلية لمكافحة الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي".

وأكد الوزير على "دور الشرطة المجتمعية والدوائر ذات العلاقة في بناء علاقة وثيقة بين رجل الأمن والمواطن، والإسهام في التواصل الدائم مع العشائر العراقية والوجهاء".