نائب يفتح ملف “تمييز امتحاني” ويؤكد: لا حصانة لوزير أو مسؤول أمام الفساد

اتهم النائب حيدر المطيري، اليوم السبت ( 7 شباط 2026 )، جهات لم يسمها بارتكاب مخالفات صريحة للتعليمات الامتحانية، مشيرا إلى ما وصفه بـ“ملف فساد صارخ” يتعلق بتمييز بعض الطلبة على حساب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وذكر المطيري في تدوينة مشفوعة بوثيقة تخاطب وزارة التعليم العالي، إن “وزيرا وابنه أدبا الامتحان داخل قاعة خاصة، وتم السماح لهما بالدخول متأخرين لمدة تصل إلى 50 دقيقة، باستثناء رئيس الجامعة الأهلية”، مؤكدا أن هذه الإجراءات جرت خلافًا للتعليمات المعمول بها.

وأضاف أن “هذا السلوك يمثل تجاوزا واضحا على القوانين والأنظمة، ويضرب مبدأ النزاهة في صميم العملية التعليمية”، مشددا على أن “الفساد لا يجزأ، ولن نفرق بين وزير أو موظف، فالجميع يخضع للمساءلة”.

وأكد المطيري عزمه متابعة هذا الملف ومفاتحة الجهات الرقابية والقضائية المختصة لكشف الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، داعيا إلى حماية سمعة التعليم ومنع أي استغلال للنفوذ أو الموقع الوظيفي.