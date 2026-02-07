القبض على أربعة أشخاص ينتحلون صفة عسكرية في ديالى

القت قوة امنية من شرطة ديالى القبض على أربعة اشخاص ينتحلون صفة عسكرية عند حاجز امني شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى .

وقال العميد هيثم الشمري مدير العلاقات والاعلام في شرطة ديالى بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، وبناءً على أخبار وردت من سيطرة الاستجابة السريعة (911)، تفيد بوجود أشخاص يحملون هويات ضباط برتبة لواء وعميد ومقدم وملازم اول مزورة ويستقلّون عجلة مدنية، قادمين من إحدى المحافظات الشمالية باتجاه العاصمة بغداد مرورًا من احدى السيطرات الامنية على طريق بغداد - كركوك ..

واضاف تم تشكيل فريق أمني مختص وتم إلقاء القبض على أربعة أشخاص يستقلّون عجلة نوع أكسنت بيضاء اللون، وبحوزتهم اسلحة نوع مسدس مع باجات عسكرية.

وتابع بعد اجراء التدقيق تبين أن المتهمين مدنيون ويحملون هويات عسكرية مزورة برتب مختلفة في محاولة لانتحال الصفة العسكرية، مع ضبط عدد من الهويات والباجات العسكرية المزورة بحوزتهم مدّعين انتماءهم إلى إحدى تشكيلات وزارة الدفاع (حشد الدفاع).

واشار الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليًا، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.