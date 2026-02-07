الأخبار

القبض على أربعة أشخاص ينتحلون صفة عسكرية في ديالى


القت قوة امنية من شرطة ديالى القبض على أربعة اشخاص ينتحلون صفة عسكرية عند حاجز امني شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى .

وقال العميد هيثم الشمري مدير العلاقات والاعلام في شرطة ديالى بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، وبناءً على أخبار وردت من سيطرة الاستجابة السريعة (911)، تفيد بوجود أشخاص يحملون هويات ضباط برتبة لواء وعميد ومقدم وملازم اول مزورة ويستقلّون عجلة مدنية، قادمين من إحدى المحافظات الشمالية باتجاه العاصمة بغداد مرورًا من احدى السيطرات الامنية على طريق بغداد - كركوك ..

واضاف تم تشكيل فريق أمني مختص وتم إلقاء القبض على أربعة أشخاص يستقلّون عجلة نوع أكسنت بيضاء اللون، وبحوزتهم اسلحة نوع مسدس مع باجات عسكرية.

وتابع بعد اجراء التدقيق تبين أن المتهمين مدنيون ويحملون هويات عسكرية مزورة برتب مختلفة في محاولة لانتحال الصفة العسكرية، مع ضبط عدد من الهويات والباجات العسكرية المزورة بحوزتهم مدّعين انتماءهم إلى إحدى تشكيلات وزارة الدفاع (حشد الدفاع).

واشار الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليًا، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفياض: الحشد الشعبي ضمانة لأمن العراق وعزته
نائب يفتح ملف “تمييز امتحاني” ويؤكد: لا حصانة لوزير أو مسؤول أمام الفساد
القبض على أربعة أشخاص ينتحلون صفة عسكرية في ديالى
اصابة خمسة اشخاص بحريق اندلع في منزلهم جنوب الحلة
اعتقال مروج مخدرات ومساعده خلال عملية امنية جنوب الموصل
عمليات بغداد تغلق 10 ساحات غير نظامية لوقوف العجلات في العاصمة
إدارة كركوك تغلق كافة الطرق النيسمية والممرات غير القانونية التي تُستغل لعمليات التهريب
شرطة النجف : القاء القبض على شخصين في حادثة مقهى بيروت
وزير الداخلية يترأس اجتماع مجلس العشائر ويؤكد دعمهم للأجهزة الأمنية
الأمن الوطني يكشف هوية الإرهابي الذي فجّر نفسه في بالأنبار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك