اعتقال مروج مخدرات ومساعده خلال عملية امنية جنوب الموصل

افاد مصدر في الشرطة المحلية في نينوى باعتقال مروج مخدرات ومساعده خلال عملية امنية نفذت جنوب مدينة الموصل وتحديدا في ناحية الشورى وجاءت العملية استنادا الى معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوات الامنية من رصد تحركات المتهمين والقبض عليهما بالجرم المشهود اثناء قيامهما بعمليات ترويج المواد المخدرة.

وقال المصدر "تم ضبط مواد مخدرة بحوزتهما واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما واحالتهما الى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق وفق السياقات القانونية المعتمدة" مؤكدا "استمرار الجهود الامنية لملاحقة شبكات المخدرات والحفاظ على امن المجتمع في عموم مناطق المحافظة"