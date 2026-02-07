الفياض: الحشد الشعبي ضمانة لأمن العراق وعزته

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الحشد الشعبي يمثل ضمانة أمن وعزة العراق، كما تؤكد ذلك المرجعية الدينية العليا

جاء ذلك خلال حضوره الحفل التأبيني للذكرى السنوية لاستشهاد داغر الموسوي، حيث قال الفياض: "نجتمع اليوم لاستذكار سيرة رجل نفخر به ونعده من معالم مسيرتنا الطويلة"، مضيفا أن "الطريق لا يزال طويلا ويحتاج إلى من يرفده بالتضحيات".

وأشار الفياض إلى "أن الشهيد داغر الموسوي كان له حضور بارز في العديد من المحافل، وبدأ مسيرته من مدينة البصرة، التي أطلق منها نخبة من رجال العراق، من بينهم الشهيد القائد أبو مهدي المهندس". وأضاف: "نحن أمة لها تاريخ ورموز ورجال نفتخر بهم ونتمسك بطريقهم".

وأكد الفياض أن "الحشد الشعبي قرة عين العراق والجوهرة الثمينة التي نحن مكلفون بحمايتها وتعزيزها"، مضيفا أن "اختبارنا الحقيقي هو بالدفاع عن الحشد الشعبي"، مشددا على أن "هناك تحديات وجودية تحيط بنا وسنكون بمستوى تلك التحديات".