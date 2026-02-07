إدارة كركوك تغلق كافة الطرق النيسمية والممرات غير القانونية التي تُستغل لعمليات التهريب

اعلنت إدارة كركوك غلق كافة الطرق النيسمية والممرات غير القانونية التي تُستغل لعمليات التهريب .
وقالت في بيان لها ،انطلاقا " من مسؤوليتها في حماية الصحة العامة للمواطنين، وللحد من تدفق المواد المنتهية الصلاحية والسلع الرديئة، تقرر غلق كافة الطرق النيسمية والممرات غير القانونية التي تُستغل لعمليات التهريب.
و حذرت كافة التجار والمهربين من اجراءات قانونية وقالت ان الدواء الامن هو أولويتنا القصوى، ولن نسمح بجعل مصلحة المواطن ضحية لجشع الطامعين
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha