إدارة كركوك تغلق كافة الطرق النيسمية والممرات غير القانونية التي تُستغل لعمليات التهريب

اعلنت إدارة كركوك غلق كافة الطرق النيسمية والممرات غير القانونية التي تُستغل لعمليات التهريب .

وقالت في بيان لها ،انطلاقا " من مسؤوليتها في حماية الصحة العامة للمواطنين، وللحد من تدفق المواد المنتهية الصلاحية والسلع الرديئة، تقرر غلق كافة الطرق النيسمية والممرات غير القانونية التي تُستغل لعمليات التهريب.

و حذرت كافة التجار والمهربين من اجراءات قانونية وقالت ان الدواء الامن هو أولويتنا القصوى، ولن نسمح بجعل مصلحة المواطن ضحية لجشع الطامعين