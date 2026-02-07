ديالى.. اعتقال السجين الهارب المصاب بالايدز من مكافحة الإجرام

أعلنت قيادة شرطة ديالى، السبت، عن اعتقال سجين هارب من مكافحة الإجرام في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، "قائد شرطة ديالى يعلن إلقاء القبض على المتهم الهارب همام مصطفى، الذي كان قد فرّ من سجن مكافحة إجرام ديالى، وذلك بعد متابعة أمنية مكثفة وجهد استخباري متواصل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم السبت، بأن سجينا متهم بقتل والديه هرب من فتحة للتهوية في مكافحة الإجرام بمدينة بعقوبة.