القبض على ثلاثة متهمين نفذوا جريمة "الدكة العشائرية" بالرصافة

ألقت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت ( 7 شباط 2026 )، القبض على ثلاثة متهمين أقدموا على تنفيذ جريمة "الدكة العشائرية" في جانب الرصافة، وذلك بعد ورود معلومات عن حادث إطلاق نار في منطقة "الكمالية" شرق العاصمة.

وذكرت قيادة العمليات في بيان أن "الحادث جاء في إطار متابعة الخارجين عن القانون ومرتكبي النزاعات العشائرية، حيث تم تشكيل فريق عمل من الفرقة الأولى للشرطة الاتحادية بالتعاون مع مفارز مركز شرطة الخنساء ونجدة الأمين، وبإسناد الأجهزة الاستخبارية، للتوجه إلى المكان المحدد وتطويقه".

وأضافت أن "عملية التحري شملت متابعة كاميرات المراقبة وجمع المعلومات الأولية، ما أدى إلى التعرف على الجناة والقبض عليهم، وهم ثلاثة متهمين أقدموا على تنفيذ جريمة "الدكة العشائرية".

وأشارت إلى أنه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".