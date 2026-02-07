مصدر امني أحتجاز 3 ضباط و3 منتسبين من شرطة ديالى على خلفية هروب سجين

أعلن مصدر امني عن احتجاز / 3 ضباط / و /3 / منتسبين من قيادة شرطة ديالى وإيداعهم السجن على خلفية هروب سجين من غرفة حجز مديرية مكافحة الإجرام داخل مقر القيادة.

وقال المصدر ان السجين الهارب يشتبه باصابته بالايدز وتم عزله في غرفة خاصة لتفادي انتقال العدوى الى بقية السجناء والتي لم تكن محكمة الاغلاق والذي تمكن من الهروب من فتحة التهوية .

واضاف ان السجين الهارب متهم بقتل افراد عائلته قبل / 3 / سنوات . مبينا ان عمليات البحث والتمشيط مستمرة خاصة في المناطق القريبة من قيادة الشرطة