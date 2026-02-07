الشيخ همام حمودي يبارك لنقابة الصحفيين نجاح مؤتمرها الانتخابي

بارك رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي لنقابة الصحفيين نجاح مؤتمرها الانتخابي.

وقال الشيخ حمودي في بيان : "نبارك لنقابة الصحفيين العراقيين نجاح مؤتمرها العام بدورته الـ23، وما تخللته من ممارسة ديمقراطية انتخابية لقيادتها الجديدة، ونهنئ خالد جاسم نيله ثقة الأسرة الصحفية، وفوزه نقيباً للصحفيين العراقيين، متمنين له ولنائبيه وبقية أعضاء مجلس النقابة التوفيق والنجاح بمسؤولياتهم".

وأضاف: "نتمنى لنقابة الصحفيين دوراً ريادياً مسؤولاً في تعزيز مهنية العمل الصحفي في المؤسسات الإعلامية، ورسالتها الانسانية والمعرفية، وحفظ وحدة وهوية المجتمع العراقي وقيمه، والتصدي للثقافة الدخيلة، إيماناً منا بأن الصحافة هي السلطة الأولى، وليست الرابعة طالما هي صوت الناس والحقيقة ومصدر بناء الوعي، وتقويم مسارات الدولة