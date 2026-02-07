مشاجرة في كافيه بيروت بالمدينة المائية في النجف تُخلّف عددًا من الإصابات

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (7 شباط 2026)، بوقوع مشاجرة في "كافيه بيروت" داخل المدينة المائية في محافظة النجف، أسفرت عن تسجيل وفاة وعدد من الإصابات بين روّاد المقهى.

وقال المصدر إنّ "مشاجرة اندلعت لأسباب ما زالت غير معروفة داخل المقهى، وتطوّرت إلى عراك بالأيدي واستخدام أدواتٍ صلبة، ما أدّى إلى وفاة شخص وإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقّي العلاج".

وأضاف أنّ "القوّات الأمنية وصلت إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا في محيط المقهى، وفتحت تحقيقًا في ملابسات المشاجرة، مع العمل على تحديد جميع الأطراف المتورّطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم".