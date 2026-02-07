تجمع تجار العراق يجدد دعوته لإغلاق الأسواق غدا احتجاجا على الرسوم الكمركية

جدد تجمع تجار العراق، اليوم السبت ( 7 شباط 2026 )، دعوته إلى إغلاق عام لجميع الأسواق التجارية في عموم البلاد، ابتداءً من يوم غد الأحد، على أن يستمر الإغلاق حتى إشعار آخر.

وأوضح التجمع في بيان ، أنّ هذه الخطوة تأتي احتجاجًا على الرسوم الكمركية الجديدة، والمطالبة بـ"الإسراع في إخراج الحاويات المتكدّسة من ميناء أم قصر بشكل فوري".

ودعا تجمع تجار العراق جميع التجار وأصحاب المحال والأسواق إلى الالتزام بالإغلاق، مؤكّدًا أنّ هذه الخطوة تهدف إلى "تحقيق المطالب المشروعة وحماية مصالح القطاع التجاري" في مواجهة ما يصفه التجمع بـ"الأعباء الإضافية" التي تفرضها الإجراءات الكمركية الحالية.