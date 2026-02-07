قائممقام القائم يوضح تفاصيل عملية مداهمة "انتحاريين"

أعلن قائممقام قضاء القائم، تركي محمد خلف، تفاصيل العملية الأمنية التي نفذها جهاز الأمن الوطني في قرية الخصيب، وأسفرت عن تفجير أحد الإرهابيين حزاما ناسفا على نفسه ومقتل إرهابي ثانٍ، إضافة إلى إصابة اثنين من منتسبي جهاز الأمن الوطني بجروح.

وذكر خلف في مقطع صوتي أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود أحزمة ناسفة داخل أحد المنازل في القرية، وعلى إثر ذلك تحركت قوة من جهاز الأمن الوطني لمداهمة الدار المشبوهة.

واضاف انه خلال المداهمة، اندلع اشتباك مع العناصر الإرهابية داخل المنزل، ما أدى إلى تفجير أحدهم الحزام الناسف ومقتل الإرهابيين.

وأكد قائممقام القائم أن هذه العملية تعكس قوة العمل الاستخباري وجاهزية الأجهزة الأمنية، مشددًا على أن الوضع الأمني في القضاء مستقر وطبيعي، ولا توجد أي مؤشرات تعكر صفو الأوضاع الأمنية.