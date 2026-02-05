بحوزتهم بطاقات مصرفية وأختام.. القبض على 3 متهمين في بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان، ان " المفارز الأمني ضبطت ثلاثة مخالفين بحوزتهم (٢٩ بطاقة ماستر كارد _ ٦ جوازات سفر _ اختام ) بدون تخويل و(٩) اخرين اجانب مخالفين لشروط وضوابط الاقامة والجنسية".

وتابعت، انه" تم ضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية، يأتي ذلك من خلال المفارز المشتركة بهدف تعزيز الامن الاستقرار وانفاذ القانون والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في عموم مناطق العاصمة".