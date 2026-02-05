الحشد ينفي وقوع تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية في الدورة

نفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، وقوع تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية مشتركة في الدورة.

وذكرت الهيئة في بيان أن "هيئة الحشد الشعبي تنفي ما تداولته بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاصرة قوة أمنية مشتركة للواء (17) في الحشد الشعبي بمنطقة الدورة، ووقوع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين على خلفية قطعة أرض".

وأكدت الهيئة أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة ومغلوطة تمامًا"، موضحةً أن "اللواء (17) يمتلك مقرًا في منطقة الدورة جنوبي بغداد منذ عام 2014، ولم يقم بالاستيلاء على أي أرض أو تقسيمها أو بيعها بأي شكل من الأشكال".