وزير البيئة يناقش معالجة التحديات البيئية في ذي قار


 

 

أكد وزير البيئة، هه لو العسكري ،اليوم الخميس، أن ظاهرة التصحر والكثبان الرملية تعد أبرز التحديات البيئية التي تواجه محافظة ذي قار ، فيما أشار إلى العمل باستمرار على تعديل القوانين والأنظمة والتعليمات لمعالجة هذه التحديات ،وبين أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تعاوناً وانسجاماً من خلال التمويل الدولي والمحلي، حيث ذكر العسكري للوكالة الرسمية، "أجرينا اليوم زيارة الى مدينة الناصرية في محافظة ذي قار والتقينا المحافظ وكادر المحافظة" ،مبيناً ان "الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الأوضاع البيئية والمشاريع الموجودة وكيفية التعامل معها وكيفية مساعدة المحافظة في حل المشاكل والتحديات والصعوبات البيئية".

وأضاف أن "المناقشات والمداولات التي حدثت اليوم مكنتنا من تجاوز قسم من هذه التحديات والصعوبات، وسيتم نقل القسم الآخر إلى الوزارة للتعامل معه" ،مشيرا إلى أن "أغلب المشاكل التي جرى الحديث عنها تخص القوانين والتعليمات الموجودة"، وتابع أن "الوزارة تعمل باستمرار على تعديل القوانين والأنظمة والتعليمات بما يسهم في مساعدة المحافظة ومعالجة هذه المشاكل".

كذلك أوضح أن "التحديات التي تعاني منها محافظة ذي قار تتعلق بالجفاف والكثبان الرملية" ،مبيناً أن "معالجة هذه الظاهرة تتطلب تعاوناً وانسجاماً من خلال التمويل الدولي وكذلك التمويل الداخلي، وكيفية مكافحة ظاهرة التصحر والكثبان الرملية في هذا المدينة لأنها قد تعيق حركة السير والطيران".

كما أشار إلى أنه "جرت خلال الزيارة أيضاً مناقشة مواضيع أخرى، منها ملف المطار الموجود في المحافظة وعمل الوزارة من خلال دوائرها المعنية، ومنها دائرة الألغام والدائرة الفنية في حل المشاكل الموجودة".

بالمقابل، ذكر محافظ ذي قار، هيثم الحمداني، لوكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "زيارة وزير البيئة، هه لو العسكري، الى المحافظة اليوم كانت موفقة حيث اطلع على العديد من المشاكل التي تعاني منها محافظة ذي قار، وفي مقدمتها التصحر والكثبان الرملية في شمال المحافظة، وخصوصا في منطقة البطحة باتجاه السماوة ،بالإضافة إلى المشاكل التي تعاني منها المناطق القريبة من المطار باعتباره مطاراً دولياً تتعلق بالموافقات والإجراءات الخاصة بالبيئية وإزالة الألغام".

ولفت إلى "أهمية معالجة التغيير الديموغرافي لمناطق الأهوار في محافظة ذي قار ، إذ تعد مناطق سياحية ومصادر رزق للعديد من الأهالي في جنوب المحافظة" ،لافتاً إلى أن "المحافظة أيضاً لديها الكثير من المعوقات والمشاكل من خلال الدوائر الموجودة في محافظة ذي قار".

كما أوضح أن "محافظة ذي قار تشهد حالياً ازدهاراً في العديد من المجالات منها الإعمار والاستثمار، وهذا يتطلب أيضا موافقات من وزارة البيئة المتمثلة بدائرة بيئة ذي قار والمحافظات الجنوبية، فضلاً عن الموافقات الأخرى التي تتعارض مع الدوائر الخدمية".

فيما أكد أن "وزير البيئة، كلف مسؤول المنطقة الجنوبية ومدير بيئة ذي قار بالاهتمام بهذا الأمر وتسهيل الإجراءات والابتعاد عن الروتين لغرض السير بعجلة الإعمار في المحافظة" ،مشيراً إلى أن "الوزير سيقوم اليوم بزيارة الى المناطق التي جرى طرحها خلال الاجتماع للاطلاع عليها وإيجاد الحلول المناسبة لها".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
