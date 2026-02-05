وزير البيئة يناقش معالجة التحديات البيئية في ذي قار

أكد وزير البيئة، هه لو العسكري ،اليوم الخميس، أن ظاهرة التصحر والكثبان الرملية تعد أبرز التحديات البيئية التي تواجه محافظة ذي قار ، فيما أشار إلى العمل باستمرار على تعديل القوانين والأنظمة والتعليمات لمعالجة هذه التحديات ،وبين أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تعاوناً وانسجاماً من خلال التمويل الدولي والمحلي، حيث ذكر العسكري للوكالة الرسمية، "أجرينا اليوم زيارة الى مدينة الناصرية في محافظة ذي قار والتقينا المحافظ وكادر المحافظة" ،مبيناً ان "الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الأوضاع البيئية والمشاريع الموجودة وكيفية التعامل معها وكيفية مساعدة المحافظة في حل المشاكل والتحديات والصعوبات البيئية".

وأضاف أن "المناقشات والمداولات التي حدثت اليوم مكنتنا من تجاوز قسم من هذه التحديات والصعوبات، وسيتم نقل القسم الآخر إلى الوزارة للتعامل معه" ،مشيرا إلى أن "أغلب المشاكل التي جرى الحديث عنها تخص القوانين والتعليمات الموجودة"، وتابع أن "الوزارة تعمل باستمرار على تعديل القوانين والأنظمة والتعليمات بما يسهم في مساعدة المحافظة ومعالجة هذه المشاكل".

كذلك أوضح أن "التحديات التي تعاني منها محافظة ذي قار تتعلق بالجفاف والكثبان الرملية" ،مبيناً أن "معالجة هذه الظاهرة تتطلب تعاوناً وانسجاماً من خلال التمويل الدولي وكذلك التمويل الداخلي، وكيفية مكافحة ظاهرة التصحر والكثبان الرملية في هذا المدينة لأنها قد تعيق حركة السير والطيران".

كما أشار إلى أنه "جرت خلال الزيارة أيضاً مناقشة مواضيع أخرى، منها ملف المطار الموجود في المحافظة وعمل الوزارة من خلال دوائرها المعنية، ومنها دائرة الألغام والدائرة الفنية في حل المشاكل الموجودة".

بالمقابل، ذكر محافظ ذي قار، هيثم الحمداني، لوكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "زيارة وزير البيئة، هه لو العسكري، الى المحافظة اليوم كانت موفقة حيث اطلع على العديد من المشاكل التي تعاني منها محافظة ذي قار، وفي مقدمتها التصحر والكثبان الرملية في شمال المحافظة، وخصوصا في منطقة البطحة باتجاه السماوة ،بالإضافة إلى المشاكل التي تعاني منها المناطق القريبة من المطار باعتباره مطاراً دولياً تتعلق بالموافقات والإجراءات الخاصة بالبيئية وإزالة الألغام".

ولفت إلى "أهمية معالجة التغيير الديموغرافي لمناطق الأهوار في محافظة ذي قار ، إذ تعد مناطق سياحية ومصادر رزق للعديد من الأهالي في جنوب المحافظة" ،لافتاً إلى أن "المحافظة أيضاً لديها الكثير من المعوقات والمشاكل من خلال الدوائر الموجودة في محافظة ذي قار".

كما أوضح أن "محافظة ذي قار تشهد حالياً ازدهاراً في العديد من المجالات منها الإعمار والاستثمار، وهذا يتطلب أيضا موافقات من وزارة البيئة المتمثلة بدائرة بيئة ذي قار والمحافظات الجنوبية، فضلاً عن الموافقات الأخرى التي تتعارض مع الدوائر الخدمية".

فيما أكد أن "وزير البيئة، كلف مسؤول المنطقة الجنوبية ومدير بيئة ذي قار بالاهتمام بهذا الأمر وتسهيل الإجراءات والابتعاد عن الروتين لغرض السير بعجلة الإعمار في المحافظة" ،مشيراً إلى أن "الوزير سيقوم اليوم بزيارة الى المناطق التي جرى طرحها خلال الاجتماع للاطلاع عليها وإيجاد الحلول المناسبة لها".