الانواء الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة اليومين المقبلين

اعلنت هيئة الانواء الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد خلال الايام المقبلة، مشيرة الى انخفاض في درجات الحرارة يعقبه ارتفاع تدريجي.

وذكرت الهيئة في بيان، أن طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيشهد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، لا سيما في فترات الليل والصباح الباكر بمختلف مناطق البلاد.

وأضاف البيان :" ان الاجواء ستبدأ بالتغير مع بداية الاسبوع المقبل، حيث من المتوقع تسجيل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، لتشهد البلاد عودة الاجواء الى الاعتدال خلال فترات النهار بشكل عام.