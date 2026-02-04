التربية تكمل استعداداتها لامتحانات الطلبة الخارجيين

اعلنت وزارة التربية اكمال جميع استعداداتها لاداء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2025–2026، التي ستنطلق يوم غدٍ الخميس.

واوضح المكتب الاعلامي للوزارة في بيان :" ان الاستعدادات شملت تجهيز القاعات بالمستلزمات الضرورية وتهيئة بيئة مناسبة للطلبة، مع توزيع المراكز بشكل يضمن انسيابية الاداء وسهولة وصول الطلاب الى مقرات امتحاناتهم".

واكد المكتب :" ان العملية جرت ضمن اجراءات تنظيمية ولوجستية متكاملة، شملت تأمين الملاكات التربوية والاشرافية والتنسيق المستمر مع المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات لضمان نجاح الامتحانات مع الحفاظ على العدالة والنزاهة"، مشدداً على اهمية التزام الطلبة بالتعليمات والضوابط المعتمدة متمنياً لهم التوفيق والنجاح، مع اعتماد وسائل حديثة لمكافحة الغش لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة".

ويشارك في الامتحانات الخارجية اكثر من 430 الف طالب وتلميذ من المراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية ، بفروعها العلمي والادبي والمهني، موزعين على 2,092 مركزاً امتحانياً في جميع محافظات العراق، 780 مركزاً للمرحلة المتوسطة و398 مركزاً للمرحلة الاعدادية بجميع فروعها،و457 مركزاً للفرع المهني ، اضافة الى القاعات الامتحانية للمرحلة الابتدائية.