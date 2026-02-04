عاجل : بعد رد الامام المفدى السيد الخامنئي اذن لا شيء ... مسؤول أمريكي: واشنطن وافقت على عقد اجتماع مع الإيرانيين
التربية تكمل استعداداتها لامتحانات الطلبة الخارجيين


اعلنت وزارة التربية اكمال جميع استعداداتها لاداء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2025–2026، التي ستنطلق يوم غدٍ الخميس.

واوضح المكتب الاعلامي للوزارة في بيان :" ان الاستعدادات شملت تجهيز القاعات بالمستلزمات الضرورية وتهيئة بيئة مناسبة للطلبة، مع توزيع المراكز بشكل يضمن انسيابية الاداء وسهولة وصول الطلاب الى مقرات امتحاناتهم".

واكد المكتب :" ان العملية جرت ضمن اجراءات تنظيمية ولوجستية متكاملة، شملت تأمين الملاكات التربوية والاشرافية والتنسيق المستمر مع المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات لضمان نجاح الامتحانات مع الحفاظ على العدالة والنزاهة"، مشدداً على اهمية التزام الطلبة بالتعليمات والضوابط المعتمدة متمنياً لهم التوفيق والنجاح، مع اعتماد وسائل حديثة لمكافحة الغش لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة".

ويشارك في الامتحانات الخارجية اكثر من 430 الف طالب وتلميذ من المراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية ، بفروعها العلمي والادبي والمهني، موزعين على 2,092 مركزاً امتحانياً في جميع محافظات العراق، 780 مركزاً للمرحلة المتوسطة و398 مركزاً للمرحلة الاعدادية بجميع فروعها،و457 مركزاً للفرع المهني ، اضافة الى القاعات الامتحانية للمرحلة الابتدائية.

غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
