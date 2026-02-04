الأخبار

الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن المأزق الأمريكي وخياراته المحدودة أمام الجمهورية الإسلامية


اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن المأزق الأمريكي وخياراته المحدودة أمام الجمهورية الإسلامية
الشيخ جلال الدين الصغير : إخفاق استراتيجي أمريكي في مواجهة الجمهورية الإسلامية.. قراءة في الحقائق والأسباب
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن إيران والخطاب الأمريكي المتصاعد.. هل نحن أمام مواجهة أم قواعد اشتباك جديدة؟
الشيخ جلال الدين الصغير : بعد سقوط الثوابت الدولية.. من يرسم النظام العالمي القادم؟
احباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الادوية في ديالى
فيحان : فتوى الجهاد الكفائي اعادت للعراق روحه ووحّدت مصيره
الاطار التنسيقي يعلن عن فحوى مباحثات وفده في اقليم كردستان
الفياض : فتوى الجهاد الكفائي شكلت منعطفًا مصيريًا في تاريخ العراق الحديث
جهاز المخابرات العراقي يتدخل لمنع محاضرات للزرقاوي في معرض دمشق للكتاب
العامري يبحث مع السفيرين الكويتي والاردني الأوضاع في العراق والمستجدات المتسارعة في المنطقة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك