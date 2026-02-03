وزير الداخلية يصل إلى كربلاء للاطلاع على الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان

وصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري اليوم الثلاثاء الى محافظة كربلاء المقدسة برفقه عدد من كبار الضباط في الوزارة للإطلاع على الخطة الأمنية والتنظيمية الخاصة بزيارة النصف من شعبان.

وكان في استقبال الوزير الفريق الركن علي الهاشمي قائد عمليات كربلاء للقوات البرية واللواء احمد الزريني قائد شرطة المحافظة.

وتراس الوزير اجتماعا ضم مسؤولي المحاور وأمري القواطع الأمنية للاطلاع على مستوى الجهوزية مع اقتراب موعد الزيارة.