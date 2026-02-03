الديمقراطي ينفي الانشقاق بقراره حول رئاسة الجمهورية ويؤكد الالتزام بتوجيه بارزاني

نفى نائب رئيس مجلس النواب، فرهاد الأتروشي، اليوم الثلاثاء ( 3 شباط 2026 )، وجود أيّ اختلافات في الرأي داخل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية، مؤكّدًا أنّ المواقف موحّدة حيال ما تقرّره القيادة الكوردستانية والرئيس مسعود بارزاني بهذا الخصوص.

وذكر الأتروشي، في بيان أصدره مكتبه الإعلامي أنّ "بعض وسائل الإعلام تداولت خبرًا بعيدًا عن الحقيقة والواقع، ادّعت فيه وجود اختلافات في الرأي بين القيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني حول منصب رئيس الجمهورية"، مؤكدًا "عدم صحة تلك الادعاءات والتأويلات".

ودعا الأتروشي وسائل الإعلام إلى "توخّي الدقة والتأكّد من مصادر الأخبار قبل نشرها"، مشدّدًا على أنّ "أي قرار يصدر من القيادة الكردستانية وفخامة الرئيس مسعود بارزاني بخصوص منصب رئيس الجمهورية سيتمّ المضي به من أجل المصلحة العامة".

وكانت تقارير إعلامية وسياسية قد تحدّثت خلال الأيام الماضية عن وجود تباينات داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن حسم اسم مرشح رئاسة الجمهورية، وربطت بين تلك المزاعم وبين الحراك الجاري في أربيل والسليمانية، الأمر الذي دفع مكتب الأتروشي إلى إصدار هذا النفي لتأكيد وحدة الموقف داخل الحزب وإغلاق باب التأويلات.