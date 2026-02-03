الشيخ همام حمودي: جميع القوى الوطنية متمسكة بالحوار والتوافق لحفظ الاستقرار السياسي

اكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الثلاثاء، ان جميع القوى الوطنية متمسكة بالحوار والتوافق لحفظ الاستقرار السياسي.

وقال مكتب الشيخ حمودي في بيان ان الاخير "استقبل سفيرَ المملكة المتحدة لدى بغداد عرفان صديق، وبحثا التطورات الإقليمية، والمشهد السياسي العراقي، ومسار تشكيل بقية السلطات، ورؤية الإطار التنسيقي للمرحلة المقبلة".

وخلال اللقاء، أكد الشيخ حمودي أن "رؤية الإطار التنسيقي تقوم على أساس دستوري يكرّس الإرادة الشعبية، وينطلق من خصوصية عراقية، وفهمٍ شامل للتحديات الداخلية والخارجية ومتطلبات مواجهتها".

واشار إلى "تمسك جميع القوى الوطنية بالحوار والتوافق كأساس في حفظ الاستقرار السياسي، معرباً عن ثقته بأن العراق يتجه نحو تحولات كبيرة في المرحلة القادمة، لاسيما في معالجة أوضاعه الداخلية، وتعزيز التعاون الدولي، بما يجعله عنصرَ توازنٍ إقليمي ودولي، وفاعلاً حقيقياً في صناعة أمن المنطقة ورسم مستقبلها".