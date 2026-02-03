مديرية ماء كربلاء تصدر تنويها لاهالي المحافظة.. قطع 72 ساعة

أصدرت مديرية ماء كربلاء، اليوم الثلاثاء، تنويها لاهالي المحافظة، حيث ذكرت المديرية في بيانها، "نظراً لتضرر الانبوب الرئيسي الموزع لمشروع ماء كربلاء الموحد بشكل مفاجئ مما يتطلب اجراء صيانة طارئة لغرض المعالجة، ننوه انه سيتم قطع الماء على المناطق المذكورة ادناه من صباح يوم الاحد المصادف 8 شباط الحالي ولمدة (72) ساعة".

فيما دعت "المواطنين من سكنة الاحياء المشمولة بالقطع الى مراعاة ذلك بالتخزين وترشيد الاستهلاك خلال فترة الصيانة"، موضحة ان "الاحياء المشمولة بالقطع هي :

احياء العسكري في قضاء الحر

الامن الداخلي

مركز قضاء الحر

حي الوفاء

حي الاسكان العسكري

حي الميلاد

حي الاطارات

حي شهداء سيف سعد

حي الرسالة

مجمع الدرة السكني

احياء الانتفاظة 1،2،3،4

قضاء عين التمر

مركز قضاء الحسينية

ناحية عون

دور واطئة الكلفة

مجمع مدينة الخير السكني