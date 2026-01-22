رئيس تحالف العزم يبحث مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني الاستحقاقات الدستورية

بحث رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الخميس ( 22 كانون الثاني 2026 )، مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني الاستحقاقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وقال المكتب الاعلامي للتحالف في بيان إن السامرائي "استقبل وفداً من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة نزار محمد سعيد آميدي رئيس المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث جرى بحث تطورات المشهد السياسي وأولويات المرحلة المقبلة".

واضاف أن "اللقاء تناول أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين القوى السياسية، والتعامل المسؤول مع الاستحقاقات الدستورية، بما يسهم في دعم الاستقرار وانتظام العمل المؤسسي، وخدمة المصلحة العامة للبلاد".